Minik Judocular Çanakkale Zaferi’ni Kutladı

ETKİNLİKLERDE BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen Minik ve Süper Minik Judo İlçe Birinciliği müsabakaları yoğun bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümüne özel olarak 50. Yıl Spor Salonu’nda yapılan bu turnuvaya yaklaşık 180 judocu katılım sağladı.

JUDOCULAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Minik ve Süper Minik kategorilerinde düzenlenen mücadelelerde sporcular, yeteneklerini gözler önüne sererek centilmence bir rekabet sergiledi. İzleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan karşılaşmaların sonunda, başarılı olan sporcular madalyalarını almanın sevincini yaşadı.

BAŞARILAR DİLENİYOR

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, “Dereceye giren ve katılım sağlayan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” açıklamasıyla sporculara destek verdi.