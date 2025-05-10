Minik Kalplerden Anneler Günü Kutlaması

RENKLİ ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

BOLU – Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Paşa İlkokulu öğrencileri Anneler Günü için özel bir video hazırladı. “Benim Annem” temasıyla oluşturulan kısa videoda, öğrenciler annelerini doktor, öğretmen, mühendis, polis ve avukat gibi farklı mesleklerle özdeşleştirerek her annenin çok yönlü emeğine dikkat çekiyor.

DUYGULU VE ESPRİLİ ANLATIM

Çocukların samimi anlatımları ve sevimli ifadeleri, videoya keyif katıyor. Ortaya çıkan bu çalışma, izleyenleri hem güldürüyor hem de duygulandırıyor. Annelerin fedakarlıklarını eğlenceli bir şekilde anlatan video, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan bu proje, annelere duyulan minnettarlığı pekiştirirken çocukların saf ve gerçekçi bakışını da yansıtıyor.