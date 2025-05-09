Minik Kalplere Büyük Farkındalık: Teşekkürler!

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde gerçekleştirilen Trafik Haftası etkinliği, çocukların yaptığı anlam dolu bir etkinlik ile farkındalık yaratıyor. İlkokul öğrencileri, yaya geçidinde durarak kendilerine yol veren sürücülere kurabiye ikram ederek trafik bilinci konusunda tatlı bir hatırlatma yapıyor.

KURABİYE İKRAMIYLA TRAFİK BİLİNCİ AŞILANIYOR

Etkinlik, Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından organize ediliyor. Yaya geçidinde düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, yaya geçidinde durarak öğrencilere yol veren 60 araç sürücüsüne minik öğrenciler tarafından kurabiye ikramı yapıldı. Böylece, çocuklar küçük yaşta trafik bilincini aşılıyor ve toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Öğrenciler, “Bize yol verdiğiniz için teşekkür ederiz, Trafik Haftanız kutlu olsun” sloganıyla trafikte yayalara saygının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Etkinlik boyunca sürücüler, yaya önceliği konusunda bilgilendirilerek bilinçleniyor.