Minik Öğrenciler Kamp Eğitimi Aldı

MINİK ÖĞRENCİLERİN KAMP SEVGİSİ

Düzce’de ilkokul öğrencilerinin kamp tutkusunu keşfeden üniversite öğrencileri, miniklerle bir araya gelerek kamp eğitimi veriyor. Bu etkinlik ile çocukların yüzlerindeki heyecan açıkça görülüyor. Düzce Meraklılar Kulübü, ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Eski Mengencik Köyü’ndeki ilkokul öğrencilerinin kamp hayalini gerçekleştirmek amacıyla Dümerang ekibi, öğrencilerle buluşmak üzere okulda etkinlik düzenledi.

ÇADIR KURMA EĞİTİMİ

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte toplam 90 öğrenciye çadır kurma eğitimi verildi. Üniversite öğrencileri, kamp sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler paylaşarak miniklere destek oldu. Etkinlikte, çocuklar ile birlikte kamp yapma planı da yapıldı. Düzce Meraklılar Kulübü yöneticisi Mehmet Ali Türedi, “Bugün Eski Mengencik köyünde ilkokul öğrencilerine izcilik kulübüne ve onlara çadır kurma ile doğada nasıl kalınacağının ön gösterimini yaptık. Burada çocuklara çadır kurma eğitimi verdik. Onlar büyük bir heyecanla dinlediler. Eylül ayında da ilkokul ve üniversite öğrencileri ortak bir kamp yapmayı düşünüyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.