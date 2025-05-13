Minik Öğrenciler, Kursta Başarı Elde Etti

ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Diyarbakır’da Kur’an-ı Kerim kursunda başarı gösteren minik öğrenciler ödüllerini aldı. 6 yaşındaki İbrahim Efe Irmak, kursu birincilikle bitirerek öğretmenleri ve ailesinin gurur kaynağı oldu. Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Ebu Ali El Cezeri Kur’an kursunu başarıyla tamamlayan İbrahim Efe, öğretmenleri tarafından ödüllendirildi.

ETKİNLİKLE HEYECAN ARTTI

İbrahim Efe Irmak’ın yanı sıra kursta eğitim gören 2 minik çocuk daha eğitimlerini tamamladı. Kurs sonunda gerçekleştirilen etkinlikte, başarılı öğrenciler ödüllerini aldı ve büyük bir heyecan yaşandı. Bu ödül, miniklerin başarılarını taçlandırdı ve eğitim hayatlarında önemli bir motivasyon kaynağı oldu.