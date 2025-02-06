Minik Öğrencilerden Deprem Tatbikatı Etkinliği

DEPREM TATBİKATI YAPILDI

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yalıtım malzemesiyle el işçiliği ile yapılmış dev bir maket uçak kullanılarak minik öğrenciler deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Doktor ve hemşire kıyafetleri giymiş olan öğrenciler, senaryoya göre uçakla deprem bölgesine hızlıca ulaşarak yaralılara müdahale etti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreşi’nde eğitim gören 2-6 yaş arası çocuklar, deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla neşe dolu bir tatbikat düzenledi. Sağlık çalışanı rolündeki minikler, deprem bölgesine uçakla giderek yaralıların tedavisine katkıda bulundu. Sunumla başlayan tatbikat, yaralıların tedavisiyle son buldu. Minikler, “Deprem tatbikatı yaptık, sağlık çalışanı gibi giyindik ve mutlu olduk” dedi.

PROJENİN AMACI DEPREM BİLİNCİ OLUŞTURMAK

Kreş Sorumlusu Yasemin Özkan, “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreşi’nde 8 sınıf ve 130 öğrencimiz var. Sadece kurum personelinin çocuklarına hizmet veriyoruz. Uçağımız, karne etkinliğinde İngilizce projemiz için yapıldı. Bu projeyi 15 gün içinde gerçekleştirdik. Uçakta çok güzel anılarımız oldu. İnsanlar, ‘Bu kadar büyük bir şey nasıl yapıldı, buraya nasıl girdi?’ diye merak ediyor. Tatbikatın amacı, çocuklarımızda deprem bilinci ve farkındalığı oluşturmaktı. Güzel bir iş çıkardık. Sivil savunma ekibimizden bir arkadaşımız anlatım yaptı” şeklinde konuştu.

AFET BİLİNCI İÇİN DRAMA EĞİTİMİ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Suat Yıldız ise, “Kreşteki çocukların ve eğitimcilerin katılımı ile afet bilinci ve kültürü oluşturmak adına drama eğitimi planladık. Bu etkinlikle çocuklara afet bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefledik. Çalışma tamamen eğitimcilerin rehberliğinde hazırlandı. Emeği geçen eğitimcilere ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum” diye belirtti.