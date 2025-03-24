Minik Öğrencilerden Filistin’e Destek Bağışı

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI BAĞIŞ

Erzincan’daki Muhammediye Camii’nde 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) bağışlayarak Filistin’deki akranlarına ulaştırdı. “Özgür Filistin’in Yanındayız” kampanyası çerçevesinde minik öğrenciler, kumbaralarında topladıkları paraları hocalarının eşliğinde Erzincan İl Müftülüğüne getirerek teslim ettiler.

ÖĞRENCİLERİN DUYGUSAL GÖSTERİSİ

Yardım kumbaralarını teslim alan Erzincan İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı İsmail Fakirullahoğlu, çocukların kampanyaya katılımının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. “Müftülüğümüze bağlı Kur’an kurslarımızda eğitim gören minik öğrencilerimizin harçlıklarını Filistinli kardeşlerine ulaştırılmak üzere bizlere teslim etmeleri bizleri son derece duygulandırdı. Bu örnek davranışlarından dolayı yavrularımızı, onların değerli ailelerini ve emeği geçen öğreticilerini gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.