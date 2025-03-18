Minik Öğrencilerden Filistin İçin Yardım Kampanyası

MİNİK ÖĞRENCİLER HARCILARINI BİRİKTİRİYOR

Mersin Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Yunus Emre, Akdeniz Camii Müberra Mert ve Değirmencik Burun 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Filistinli kardeşleri için harçlıklarını kumbaralarında topladı. Bu minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri paraları, Filistin’de zor durumda olan kardeşlerine ulaştırmak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Anamur Şubesine bağışladı.

ZULME MARUZ KALANLAR UNUTULMUYOR

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, minik öğrencilerle bir araya gelerek onların bu anlamlı davranışlarına takdirlerini sundu. “Filistin Gazze’de zulme maruz kalan kardeşlerini unutmayan 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerimizi bu davranışından dolay tebrik ediyorum. Harçlıklarını zulüm altında yaşam mücadelesi veren kardeşleriyle paylaşan miniklerimizin bu davranışı farkındalık oluşturmak açısından çok kıymetli.” dedi. Ayrıca yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla toplumsal duyarlılık oluşturan bu küçük yavruları yetiştiren Kur’an Kursu öğreticilerine ve velilerine teşekkür etti.

MİNİKLERİN BAĞIŞLARI TESLİM EDİLDİ

Minik öğrenciler, biriktirdikleri kumbaraları Filistinli akranlarına ulaştırılmak üzere Müftü Fidan’a teslim etti. Bu bağış, onların yardımlaşma kültürünü geliştirirken aynı zamanda topluma örnek olma açısından önemli bir adım teşkil ediyor.