Minik Öğrencilerden Hacı Sait Camii’ne Bağış

ÖĞRENCİLERDEN DUYARLI DAVRANIŞ

Hakkari İl Müftülüğüne bağlı merkez Hacı Cemil Onay 4-6 Yaş Kur’an Kursu’na devam eden öğrenciler, harçlıklarını Hacı Sait Camii’nin inşaatında kullanılması için bağışladılar. Minik öğrenciler, öğreticileri Sevda Duman ile birlikte İl Müftülüğüne gelerek kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Hacı Sait Camii inşaatı adına İl Müftü Vekili Beyhan Görener’e teslim etti.

İL MÜFTÜ VEKİLİNDEN DUYGULU AÇIKLAMA

İl Müftü Vekili Görener, minik öğrencilerin bu duyarlı davranışları karşısında çok duygulandığını belirtti. Görener, “Böyle duyarlı ve bilinçli bir neslin yetişiyor olması memleketimizin istikbali için büyük bir şanstır. Gelecekte bu çocuklar ülkemizi yönetecek. Daha şimdiden Kur’an, cami ve cemaat bilinciyle tanışmış olmaları ülkemizin müreffeh geleceği için ışık olacaktır. Onların dini ve hayri hizmetlere olan duyarlılıkları hepimize örnek olmalıdır. Bu vesileyle çocukların dini ve ahlaki yönden gelişimleri için mesai mefhumu gözetmeden çalışan öğreticilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

MINİKLERDEN BAYRAM İKRAMI

Minik öğrenciler, İl Müftülüğünün tüm odalarını gezerek çalışanlara şeker ikramında bulunup yaklaşan bayramlarını kutladılar.