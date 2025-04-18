Minik Tenis Müsabakaları Tamamlandı

MINİKLER TENİS MÜSABAKALARI SONA ERDİ

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programındaki minikler kız-erkek tenis müsabakaları tamamlandı. Yeni Mahalle Tenis Kortu’nda gerçekleşen müsabakalarda 16 okuldan minik tenisçiler kıyasıya rekabet etti. Turnuva, spor dolu ve heyecanlı anlara sahne oldu, hem sporcular hem de seyirciler unutulmaz anlar yaşadı.

BAŞARILI SPORCULAR TEBRİK EDİLDİ

Müsabakaların ardından, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, dereceye giren sporcularla yakından ilgilendi. Keleş, bu küçük yetenekleri başarılarından dolayı tebrik etti ve genç raketlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.