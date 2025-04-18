Haberler

Minik Tenis Müsabakaları Tamamlandı

MINİKLER TENİS MÜSABAKALARI SONA ERDİ

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programındaki minikler kız-erkek tenis müsabakaları tamamlandı. Yeni Mahalle Tenis Kortu’nda gerçekleşen müsabakalarda 16 okuldan minik tenisçiler kıyasıya rekabet etti. Turnuva, spor dolu ve heyecanlı anlara sahne oldu, hem sporcular hem de seyirciler unutulmaz anlar yaşadı.

BAŞARILI SPORCULAR TEBRİK EDİLDİ

Müsabakaların ardından, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, dereceye giren sporcularla yakından ilgilendi. Keleş, bu küçük yetenekleri başarılarından dolayı tebrik etti ve genç raketlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya’da Sel Olayı Üç Can Aldı

İtalya'nın kuzeyinde yoğun yağışlar, sel ve heyelanlara yol açarak 3 ölümle sonuçlandı. Altyapı ciddi şekilde hasar gördü ve 6 bin 400 kişi elektriksiz kaldı. Acil durum ilan edildi.
Haberler

Başbakan Meloni, Vance ile buluştu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Roma'da buluşarak ticaret ve uluslararası meseleleri görüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.