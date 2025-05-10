Minik Yüreklerden Anneler Günü Kutlaması

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI RENGARENK OLDU

BOLU – Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Gazi Paşa İlkokulu öğrencileri Anneler Günü için özel olarak hazırladıkları video ile hem izleyenleri güldürüyor hem de duygulandırıyor. “Benim Annem” temasıyla oluşturulan bu kısa videoda, öğrenciler annelerini doktor, öğretmen, mühendis, polis ve avukat gibi farklı meslek gruplarıyla ilişkilendirerek her bir annenin çok yönlü emeğini vurguluyor.

İÇTEN ANLATIMLAR VE SEVİMLİ MİMİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Çocukların samimi anlatımları ve sevimli mimikleri, videoya ayrı bir renk katarken ortaya hem eğlenceli hem de anlamlı bir içerik çıkıyor. Annelerin özverilerini eğlenceli bir şekilde anlatan bu video, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini topluyor. Kısa zamanda pek çok beğeni ve yorum alan bu proje, annelere duyulan minnettarlığı pekiştiriyor ve çocukların saf, gerçekçi bakış açılarını yansıtıyor.