Haberler

Minikler Futsal Turnuvası Tamamlandı

MINİKLER FUTSAL TURNUVASI SONA ERDİ

Elazığ’da gerçekleştirilen Minikler Futsal Turnuvası tamamlandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Baskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” çerçevesinde düzenlenen bu etkinlik, 7 takımın katılımıyla toplamda 68 sporcunun mücadele etmesine zemin hazırladı. Aileler de çocuklarını destekleyerek etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

AİLELERİN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Turnuva süresince minik sporcular arasındaki rekabet dikkat çekti. Aileler, tribünlerden sahada yaşanan heyecanı paylaşarak etkinliğe katkı sağladı. Bu organizasyon, çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de güçlendirilmesi, takım ruhu kazanmaları ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri amaçlarıyla hayata geçirildi.

AÇIKLAMADA SPORUN GÜCÜ VURGULANDI

Konuya dair Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Baskil İlçe Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen bu turnuva, sporun birleştirici gücünü ve ailelerin çocuklarıyla kurduğu bağı güçlendirmeyi amaçlamıştır. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan, aynı zamanda ailelerin katılımını teşvik eden bu tür organizasyonların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha gördük. Emeği geçen tüm antrenörlerimize, personelimize ve turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyoruz” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.