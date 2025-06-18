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Minikler Grekoromen Güreş Şampiyonası Sivas’ta

MINİKLER GREKOROMEN GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Sivas’ta düzenlenen Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, kadınlar müsabakalarının ardından start aldı. Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan bu önemli organizasyon, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

SPORETİK MÜCADELELER DEVAM EDİYOR

Bu şampiyonaya 5 bin sporcu katılıyor. Sporcular beş farklı yaş kategorisinde (10-11-12-13-14 yaş) birbirleriyle üç farklı stilde mücadele ediyor ve şampiyonluk için ter döküyor. Heyecan dolu etkinlik, 22 Haziran Pazar günü sona erecek.

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