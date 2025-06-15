Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Başladı

MINİKLER HENTBOL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası, Aydın’da start alırken, toplam 753 sporcu 32 ilden katılarak şampiyonluk için mücadele ediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen bu önemli organizasyon, Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Açılış töreninde bir araya gelen sporcular, hentbol heyecanını birlikte yaşadı.

ŞAMPİYONA GÜÇLÜ BİR KATILIMLA SÜRECEK

Şampiyonaya 32 ilden 39 takım katılıyor ve müsabakalar eş zamanlı olarak Kuşadası ve Germencik ilçelerinde yapılıyor. Şampiyonanın nefes kesen mücadelelere sahne olması bekleniyor. Turuncu-mor renkteki forma giymiş toplam 753 minik sporcu, şampiyonluk hedefiyle sahada ter döküyor. Açılış seremonisinin ardından karşılaşmalar hızla başladı ve Aydın halkının yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Minik hentbol oyuncularının gösterdiği heyecan dolu performans, izleyenler tarafından büyük bir coşkuyla takip ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, “Şampiyonaya katılan geleceğin yıldız sporcularına başarı dileklerimi iletiyorum” diyerek, sporun birleştirici gücüne vurgu yapıyor. Bu şampiyona, hem sporcular hem de izleyiciler için keyifli anlara sahne oluyor.