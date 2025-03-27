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Minikler İçin İftar Programı Düzenlendi

TEKNE ORUCU TUTAN MİNİKLER

Mehmet Aydın Kur’an Kursu’nda 4-6 yaş grubundaki çocuklar tekne orucu tuttular. Düzenlenen iftar programına katılan Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, çocukların heyecanına ortak oldular.

RAMAZAN’IN RUHU

Program esnasında minik eller, dualar, sureler ve gönülden söylenen manilerle Ramazan’ın ruhunu en saf haliyle hissettirdiler. Oruçlarını açan çocuklara hediyeler ve diş kiraları verilirken, onların sevinci gözlerinden okunuyordu.

MANEVİ HUZUR VE MUTLULUK

Çocuklar, Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu tadarken, oruç tutmanın mutluluğunu da yaşadılar.

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