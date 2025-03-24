Minikler Ramazan Yardım Paketleri Hazırladı

ÖRNEK BİR YARDIM DESTEĞİ

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Akdeniz Camii Müberra Mert 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla hazırladıkları Ramazan yardım paketlerini Türkiye Diyanet Vakfı Anamur Şubesine teslim ederek büyük bir yardımlaşma örneği ortaya koydu. Kur’an Kursu öğreticilerinin önderliğinde düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler hem Ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı hem de yardımlaşma ve paylaşmanın önemini pekiştirdi.

RAMAZAN’IN ANLAMINI KÜÇÜK YAŞTA ANLATIYORLAR

Öğreticiler, çocuklara Ramazan’ın anlamını ve yardımlaşmanın güzelliklerini anlatarak onların bu anlamlı projeye gönülden katılmalarını sağladı. Miniklerin özenle hazırladığı yardım kolileri, Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan’a teslim edildi. Müftü Fidan, bu anlamlı davranışlarından dolayı minik öğrenciler ve ailelerine teşekkür ederek, “Ramazan ayının ruhuna uygun bu güzel davranışlardan dolayı minik öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onların bu örnek davranışı, toplumumuzda yardımlaşma ve dayanışma duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

GENÇLERE YARDIMLAŞMA BİLİNCİ AŞILANIYOR

Müftü Fidan, minik öğrencilerin bu anlamlı davranışlarının kendilerini duygulandırdığını belirterek, “Bu minik kalplerin büyük yardımları bizleri çok duygulandırdı. Onların bu örnek davranışı, yardımlaşma bilincinin küçük yaşta ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye ekledi. Kur’an Kursu öğreticileri, bu etkinliğin çocuklarda yardımlaşma bilincini geliştirmek ve Ramazan ayının manevi değerlerini aşılamak amacıyla yapıldığını ifade etti.

– MERSİN