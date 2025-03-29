Minikler Toprakla Siyah Nohut Mor Patates Ekti

TOHUM EKME ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki Taşkesti İlkokulu’nda minikler, siyah nohut ve mor patates tohumlarını toprağa ekti. Bu etkinlik, ilkokul öğrencilerinde tarım ve doğa farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

ZİRAAT MÜHENDİSİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Etkinlik kapsamında ziraat mühendisi Muhterem Çilata, öğrencilere siyah nohut ve mor patatesin önemi hakkında bilgi vererek tohumun değerine dair değerlendirmelerde bulundu. Çilata, “Tohum, bereketin sembolü ve büyük önem arz etmekte. Günümüz tüketim çağında, üretime dönük hizmetlerde yer almak hepimizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER DOĞAYLA İÇ İÇE ÖĞRENİYOR

Etkinlik sayesinde öğrenciler, tohumları tanıyıp ekim sürecini yaşayarak doğayla olan bağlarını güçlendiriyor. Bu deneyim, miniklerin doğa ile bütünleşmelerine ve tarıma olan ilgilerini artırmalarına yardımcı oluyor.