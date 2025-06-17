Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı

ŞAMPİYONA BAŞLADI

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas’ta 5 bin sporcunun katılımıyla başladı. Bu yıl organizasyonda tarihi bir değişiklik yapılarak, ilk kez aynı anda 10 minder kuruldu. Şampiyona, 22 Haziran Pazar günü sona erecek. Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programına dahil olan bu şampiyona, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

YAŞ GRUPLARI VE DİSCİPLİNLER

Bu yılki organizasyonda, her yaş grubunun ayrı ayrı yarışması da dikkat çekiyor. Sporcular, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaşları arasında beş ayrı yaş kategorisinde, üç farklı stil üzerinden derece elde etmek için mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış seremonisi, 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla yapılacak.

SONUÇLAR VE HEDEFLER

Şampiyonanın sonunda, sporcuların elde edeceği dereceler büyük önem taşıyor. Kazananlar, ulusal düzeyde daha büyük organizasyonlarda temsil edilme imkânı bulacak. Şampiyona, genç yeteneklerin yeteneklerini gösterebileceği ve spor kariyerlerine yön verebileceği önemli bir platform sağlıyor.