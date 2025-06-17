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MİNİKLER Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas’ta

ŞAMPİYONA SIVAS’TA BAŞLADI

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas’ta 5 bin sporcunun katılımı ile start aldı. Organizasyon, aynı anda 10 minderin kurulduğu bir ortamda gerçekleştiriliyor ve etkinlik 22 Haziran Pazar günü tamamlanacak. 2025 yılı faaliyet programına dahil olan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenleniyor.

HER YAŞ GRUBU AYRI YARIŞIYOR

Bu sene, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 5 bin sporcu etkinliğe katılım sağlıyor. Organizasyonda, tarihte ilk defa her yaş grubu ayrı ayrı yarışma fırsatı buluyor. Yarışmalar, 10-11-12-13-14 yaş kategorilerinde üç farklı stilde düzenleniyor ve sporcular derece elde etmek için ringde mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış seremonisi ise 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek.

SON TARİH 22 HAZİRAN

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, 22 Haziran Pazar günü sona erecek. Bu etkinlik, genç yeteneklerin spor kariyerlerine önemli bir başlangıç yapmaları için önemli bir fırsat sunuyor.

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