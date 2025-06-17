MİNİKLER Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas’ta Başladı

MINİKLER TÜRKİYE GÜREŞ ŞAMPİYONASI SİVAS’TA BAŞLADI

Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas’ta 5 bin sporcunun katılımıyla başladı. Etkinlik, 10 minderin aynı anda kurulduğu bir organizasyon olarak 22 Haziran Pazar günü sona erecek. Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan bu önemli şampiyona, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

TATLARINI ORTAYA KOYACAKLAR

Sporcular, Türkiye’nin dört bir yanından 5 bin katılımcıyla bu şampiyonaya katılıyor. Organizasyonda, tarihte ilk defa her yaş grubu ayrı ayrı yarışma fırsatı buluyor. Genç sporcular, 10-11-12-13-14 yaş kategorilerinde, üç farklı stilde derece elde etmek için kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış seremonisi ise 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla yapılacak. Sonuçlar 22 Haziran Pazar günü belirlenecek.