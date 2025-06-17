Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas’ta Başladı

ŞAMPİYONA SİVAS’TA BAŞLADI

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas’ta 5 bin sporcunun katılımıyla başlamış durumda. Bu yıl organizasyonun bünyesinde ilk kez aynı anda 10 minder kurulduğu belirtildi. Şampiyona 22 Haziran Pazar günü sona erecek.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU’NUN FAALİYET PROGRAMIYLA UYUMSUZ

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. 5 bin sporcu bu büyük organizasyona katılıyor. Organizasyonda, tarihte bir ilki gerçekleştirerek her yaş grubunun ayrı ayrı yarıştığı bilgisi veriliyor.

YAŞ KATEGORİLERİ VE MÜCADELE STİLLERİ

Sporcular, beş ayrı yaş kategorisinde (10, 11, 12, 13 ve 14 yaş) ve üç farklı stil kullanarak dereceye girmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Şampiyonanın açılış seremonisi, 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyonanın finali ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.