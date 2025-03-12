Miniklerin Ramazan Coşkusu Ve Eğlencesi

MINİK ÖĞRENCİLERİN ORUÇ HEYECANI

Samsun’da 4-6 yaş grubunda bulunan Kur’an kursu öğrencileri, oruç tutmanın coşkusunu yaşadı. Minikler, tekne orucunu açarak ve Ramazan sokağında eğlenceli anlar yaşayarak bu özel günü kutladı. İlkadım Hacı Fatma Kahraman 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu’nda düzenlenen “Ramazan Sokağı” etkinliği, çocuklar için unutulmaz bir deneyim sundu.

KEYİFLİ ETKİNLİKLER VE İKRAMLAR

Etkinliğe İl Müftüsü Seyfullah Çakır ile İlçe Müftüsü Ömer Yay da katıldı ve çocuklar ilk oruçlarını tutma fırsatı buldu. Öğle vaktinin gelmesiyle birlikte minikler sevinç içinde oruçlarını açtı. Eğlencenin devamında Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve çeşitli stantlarda keyifli oyunlar düzenlendi. Ayrıca, Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk şeker gibi geleneksel ikramlar da etkinlik alanında yer aldı.

RAMAZAN SEVİNCİNE VURGU

Etkinlikte miniklerle bir araya gelen İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Ramazan sevincini hayatının başlangıcındaki evlatlarımızla birlikte paylaşıyoruz. ‘Tekne orucu’ dediğimiz sembolik bir etkinlikle onlara oruç tutmanın ne demek olduğunu, iftar, sahur gibi kavramların anlamlarını ve Ramazan ayının sevincini anlatmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde bu ayın fazilet ve bereketini en güzel şekilde onlarla birlikte yaşıyoruz” dedi. Bu etkinlik, çocukların Ramazan geleneğini ve sevincini deneyimlemelerine yardımcı oldu.