Minnesota’da Cüzdan Bulundu, Guilford Sevindi

ABD’DE BULUNAN KAYIP CÜZDAN HİKAYESİ

ABD’de Richard Guilford, 2014 yılında bir Ford fabrikasında çalışırken cüzdanını kaybetti. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte onlarca araç ve iş yerinde cüzdanı için arama yapmasına rağmen, yıllar boyunca ondan haber alamadı.

CÜZDANIN BULUNMASI

Geçtiğimiz ay Minnesota’nın Lake Crystal kentinde, tamirci olarak çalışan Chad Volk, bir müşterinin aracına bakım yaparken motor ile hava filtresi kutusu arasında sıkışmış bir cüzdan keşfetti. İçerisindeki ehliyet ve kimlik sayesinde sahibini öğrenen Volk, Facebook aracılığıyla Guilford’a ulaştı.

10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Cüzdanına 10 yıl aradan sonra kavuşan Guilford, “Minnesota’nın dondurucu soğuğunda, Arizona’nın kavurucu sıcağında o kadar yol yapmış. Bu inanılmaz” diye belirtti. Cüzdanını evinde vitrine koymayı planladığını ifade eden Guilford, aynı zamanda bu ilginç hikayeyi çocuklarına ve torunlarına anlatmayı düşündüğünü aktardı.