Minnesota’da Okul Saldırı, İki Çocuk Öldü

MINNEAPOLIS’TEKİ SILAHLI SALDIRI BİLANÇOSU BELİRLENDİ

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca, 14’ü çocuk olmak üzere toplamda 17 kişi yaralandı. Saldırgan ise olay sonrası kendi hayatına son verdi. Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O’Hara, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısını ve yaralananların durumunu açıklayarak, “Saldırgan bir kişi ve tek başına hareket etti. 20’li yaşların başında olduğu ve herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı bilgisini aldık. Şu an geride bıraktığı bilgileri inceleyerek, saldırının motivasyonunu anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KİLİSEDE ONLARCA ÇOCUK BULUNUYORDU

O’Hara, saldırı sırasında kilisede kaç çocuğun bulunduğuna dair ise “Ayin sırasında içeride birçok çocuk vardı. Yine tam sayıyı bilemiyoruz. Çocuklar hızlı bir şekilde okula götürüldü ve aileleriyle buluşturulması sağlandı” açıkladı. Saldırganın okulun eski bir çalışanı ya da öğrencisi olup olmadığına dair bilgileri olmadığını belirten O’Hara, “Saldırgan otoparkta bulduğu bir kurşun yarası ile intihar ettiğine inanıyoruz” dedi. Ayrıca, saldırgana ait aracı bulma yönündeki çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

SALDIRI DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Salı günü meydana gelen olayda, O’Hara, “Saldırgan kesinlikle kilisenin dışından, binanın belirli bir kısmındaki pencerelerden ateş etti. İçeri girmiş olma ihtimali var ama içeride kovan bulduğumuzu düşünmüyoruz. Dolayısıyla ateş edip etmediği net değil. Gözlemlenen tüm atışların büyük bir kısmı dışarıdan yapıldı” dedi. Olay sırasında siyah giysili ve kargo pantolonlu olan saldırganın bir tüfek ve bir pompalı tüfek ile çok sayıda ateş açtığını belirten O’Hara, olayın başka bir saldırı ile bağlantılı olmadığını ifade etti.

7 ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Hennepin Healthcare Acil Departmanı Şefi Thomas Wyatt ise hastaneye getirilen, 6 ila 14 yaşları arasında değişen yedi çocuğun durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yaklaşık 395 öğrencisi bulunan okulda, yeni eğitim-öğretim yılı sadece iki gün önce başlamıştı. Yerel basın, saldırının çocukların sabah ayininde olduğu esnada gerçekleştirildiğini aktardı.