Minnesota’da Siyasi Suikast Gerçekleşti

ABD’DE SİLAHLI SALDIRI VE KURBANLAR

Minnesota Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi, evlerinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis kıyafetleri giyen bir saldırgan, Hortman ve eşini hedef alarak silahla vurdu. Saldırının ardından, Demokrat Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette Hoffman da aynı saldırgan tarafından evlerinde vurularak yaralandı.

BASIN TOPLANTISINDA YAŞANANLAR

Minnesota Valisi Tim Walz ve eyalet yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında olay hakkında bilgi verdi. Vali Walz, “Melissa Hortman ve eşi Mark, bu sabah erken saatlerde siyasi amaçlı bir suikast olduğu anlaşılan bir olayda hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Saldırganın saat 03.00 civarında Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette’yi de hedef aldığını bildiren Walz, çiftin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON

Walz, Hoffman çiftinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve “Hoffmanlar şu anda ameliyattan çıktılar ve durumları iyi görünüyor. Bu suikast girişiminden sağ çıkacakları konusunda iyimseriz” dedi. Yetkililer, erkek olduğu belirlenen saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerine Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) da destek verdiği ifade edildi.