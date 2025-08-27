Minnesota Okuluna Silahlı Saldırı Yapıldı

SİLAHLI SALDIRIYA AİT KORKUNÇ BİLGİLER

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir ilkokula silahlı saldırı gerçekleşti. Olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Ülke genelinde silahlı saldırı olayı ile ilgili derin bir şok yaşanıyor. Eyaletteki bir okulda meydana gelen bu olayın ardından okulda büyük bir panik yaşandı ve bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi yönlendirildi.

EĞİTİM KURUMLARINDA GÜVENLİK TEHLİKESİ

Olay yerine giden ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yaralandığı bilgisi tespit edildi. Ancak, saldırganın yakalanıp yakalanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bu durum, okullardaki güvenlik seviyesinin ne kadar kritik olduğunu tekrar gözler önüne seriyor.