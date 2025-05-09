Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors’ı Yendi

MINNESOTA, GOLDEN STATE’I MAĞLUP ETTİ

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, kendi sahasında oynadığı Golden State Warriors’ı 117-93’lük skorla yenerek seriyi 1-1 duruma getirdi. Batı Konferansı yarı finalinde tek bir karşılaşmanın heyecanı yaşandı. Minnesota Timberwolves, Target Center’da karşılaştığı Golden State Warriors’ı 117-93’lük sonuçla geride bıraktı ve seriyi eşitledi.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

Minnesota Timberwolves’da Julius Randle, 24 sayı ve 11 asist ile double double yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, Anthony Edwards ve Nickeil Alexander-Walker da 20’er sayı ile galibiyete önemli katkıda bulundu. Golden State Warriors tarafında ise Jonathan Kuminga 18 sayı, Jimmy Butler 17 sayı ve Buddy Hield ile Trayce Jackson-Davis de 15’er sayı ile maçı tamamladı.

– İSTANBUL