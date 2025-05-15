Minnesota Timberwolves, Warriors’u Yenerek Finale Yükseldi

Minnesota Timberwolves Konferans Finaline Yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors’u 121-110 yenerek seriyi 4-1 kazanan Minnesota Timberwolves, konferans finaline adını yazdırdı. NBA play-off’larına bugün iki karşılaşma ile devam edildi ve Timberwolves, sahasında ağırladığı Warriors’u 11 sayı farkla mağlup ederek finale ulaştı. Ev sahibi takımın yıldız oyuncusu Julius Randle, 29 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist ile önemli bir performans sergiledi. Anthony Edwards ise 22 sayı, 12 asist ve 7 ribaunt ile galibiyete katkı sağladı. Stephen Curry’nin sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Warriors ekibinde Brandin Podziemski 28, Jonathan Kuminga ise 26 sayı ile mücadele etti. Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets serisinin galibiyle karşılaşacak.

Celtics Seriyi Eşitledi

Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, New York Knicks’i 127-102 mağlup ederek seriyi 3-2’ye taşıdı. TD Garden’daki karşılaşmada son şampiyon Celtics, Derrick White’ın 34 sayılık performansı ve Jaylen Brown’un 26 sayı ile 12 asist yaptığı oyunla seriyi 6. maça uzattı.