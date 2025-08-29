Mir Zahit Karabağ Başarılarıyla Antrenörünü Destekliyor

PROFESYONEL SPORCU VE ANTRÖNÖRÜNÜN GÖRÜŞLERİ

Mir Zahit Karabağ, Altın kemer şampiyonu olan profesyonel sporcu, ve antrenörü Mikail Kır, D-Smart’ta “Haftanın Konuğu” isimli programda Cengizhan Muhçu’ya çeşitli konular hakkında yanıtlar verdi. Karabağ, son dövüşüne dair olarak, “Uzun zaman sonra yeniden dövüşmüştüm ve bir başarı elde etmek benim için önemliydi. Biz sürekli dövüşüyoruz ama bu maçımda önemli olan konu Filistin ve Doğu Türkistan için mücadele etmemdi. Dünyada nerede bir mazlum zulüm görüyorsa herkes buna kendi nazarında bir şey yapmalı. Elimizden bu geldi. Bizim de en azından naçizane safımızı belli ettiğimiz bir maçtı. Bunun için bu maç benim için büyük önem taşıyor. Umarım bir nebze de mesaj verebilmişizdir” diye ifade etti.

ANTRÖNÖRÜN HAZIRLIK SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALARI

Antrenör Mikail Kır, daha önceki dövüş hazırlık sürecine dair düşüncelerini paylaştı. “Biz zaten her zaman yarın maç varmış gibi aktif hazırlanıyoruz. Altın kemer maçı için çalışmalarımızı arttırdık. Mir’in kendisi sağlam. Son maçta ona sol yumruk ile geriden başlamasını söyledim. Maç sonunda sol yumruk ile rakibini nakavt etti. Çalışma sürecini ev ödevi gibi düşünün. Okulda öğretmen ödev verdi, çok akıllı olduğunu düşünüp çalışma ihtiyacı duymayabilirsin. Bu öyle bir şey değil. Bizim işimizde yataktan kalkıp şınav çeksen kardır” dedi.

ALMANYA’DAKİ MAÇ HAZIRLIĞI

Mir Zahit Karabağ, Almanya’daki maça da aynı disiplinle hazırlandıklarını belirterek, “Almanya’daki maçımıza da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Antrenörüm bana yapmam gerekenleri söylüyor. Ben de yapıp yanına gidiyorum. Mevzu aslında tamamen antrenörümde. Maçta da kendisinin dediğini yapıyorum ve sonuç güzel oluyor. Almanya’daki maç da bizim için önemli. Ben inanıyorum. Onlar teknik-taktik olarak ve hazırlanma konusunda iyiler. Disiplinleri var. Avrupa bu konuda çok önde ama bizim de yüreğimiz var. İnşallah gidip dövüşeceğiz” diye ekledi.