Mir Zahit Karabağ, Önemli Galibiyetini Açıkladı

PROFESYONEL ALTIN KEMER BOKS ŞAMPİYONASI’NDA ZAFER

Profesyonel Altın Kemer Boks Şampiyonası’nda altın kemeri kazanan boks ve kick boks sporcusu Mir Zahit Karabağ, bu maçın önemli olduğunu belirtiyor. Karabağ, “Bu maç benim için önemliydi. Çünkü kendimce Doğu Türkistan ve Filistin’in sesi olmaya çalıştım” diyor. 9 Ağustos’ta gerçekleştirdiği şampiyonada, rakibini ilk rauntta nakavt ederek altın kemeri elde etti.

NİHAİ SONUÇ VE KEMERİ KORUMA

Maç için iyi hazırlandığını vurgulayan Karabağ, “Birinci raunndda İranlı rakibimi nakavt ettim. Kemerin yeniden sahibi oldum. Kemerimi korumaya devam ediyorum” diyor. Ayrıca, galibiyetini Doğu Türkistan ve Filistin’e adadığını ifade eden sporcunun, tişörtünde “Doğu Türkistan’a özgürlük” ve “Filistin’e özgürlük” yazdığı dikkat çekiyor.

Karabağ, kick boks ve oyunculuk kariyerini bir arada sürdürdüğünü belirtiyor. İlk rauntta nakavt ile zafer kazanmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan sporcunun, “Bundan sonraki maçı da yakında açıklayacağız. İnşallah Almanya’da bir maçım olacak” söylemleri dikkat çekiyor.

Ayrıca, oyunculuk kariyerine de devam ettiğini ifade eden Karabağ, “Çeşitli dizilerde oynadım. En son Polis Cemil, Yalan ve Gece Mavisi dizilerinde rol aldım. Şimdilik bu şekilde devam ediyorum” diyor. Yeni projeler üzerine görüşmelerinin sürdüğünü de sözlerine ekliyor.