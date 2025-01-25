Miraç Kandili Tövbe Duası Nasıl Yapılır?

MİRAÇ KANDİLİ VE ÖNEMİ

Miraç Kandili, bu akşam kutlanıyor. 2025 yılının ikinci kandili olan Miraç, Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükselmesidir. Bu gece Müslümanlar ellerini semaya açıp, Allah’tan günahlarının affını dileyecek. Miraç Kandili, bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Tüm İslam alemi için kurtuluşun ve affedilişin simgesidir.

TÖVBE DUASI VE OKUNUŞU

Tövbe duası, Miraç Kandili ve diğer kandillerde okunabiliyor. Bu dua, günahtan dönmeye ve bir daha işlememeye yemin etmektir. Miraç Kandili’nde en çok araştırılan dualar arasında yer alır. Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası’nın Arapça okunuşu “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

TÖVBE DUASI VE ANLAMINI KAVRAMA

Tövbe duasının Türkçe anlamı ise şu şekildedir: “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”