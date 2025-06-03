Miraç Kemal Yılmaz Vefat Etti

JANDARMA UZMAN ONBAŞI MİRAC KEMAL YILMAZ’IN HAYATINA VEDA ETMESİ
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev alan jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz, beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Kastamonu Valiliğinden gelen yazılı açıklamada, Yılmaz’ın 20 Mayıs tarihinde rahatsızlandığı ifade edildi.
AMELİYAT SÜRECİ VE VEFAT
Açıklamada, “Sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin kanaması tanısıyla ameliyat edilen jandarma Uzman Onbaşı Miraç Kemal Yılmaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün vefat etmiştir.” denildi.
CENAZE TÖRENİ VE GÖNDERİM
Miraç Kemal Yılmaz’ın cenazesi, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında düzenlenen bir törenin ardından memleketi Elazığ’a gönderildi.