More
Gündem

Miranda Hart’a 30 Yıl Sonra Lyme Teşhisi

miranda-hart-a-30-yil-sonra-lyme-teshisi

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE

51 yaşındaki komedyen Miranda Hart, 30 yıl boyunca birçok sağlık problemiyle uğraştı ve yatağa bağlı kalmasına yol açan gizemli bir hastalıktan muzdaripti. Muhtemelen Hart, ailesinin ABD’de tanınmış bir Lyme merkezi olan Virginia’ya taşındığı dönemde, 14 yaşında bu hastalığı kapmıştı. İlk belirtileri şiddetli bir grip nöbeti biçiminde kendini gösterdiği için, 1980’ler döneminde tedavi edilmedi. Bu durum, bağışıklık sistemini bozarak çeşitli hastalık semptomlarına yol açtı. Genç yaşlarda yaşadığı semptomlar için doktorlar, bunların agorafobi olduğunu bildirdi.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU

Yıllar içerisinde, hastalığın sık rastlanan bir komplikasyonu olarak kronik yorgunluk sendromuyla mücadele etti. Son dönemlerde ‘dibe vurduktan’ sonra gerçekleştirdiği birkaç kan testinin ardından uzmanlar, nihayet ona Lyme hastalığı teşhisi koyabildi. Ünlü komedyenin sağlığında hastalığın teşhis edilmesinin ardından bir iyileşme süreci yaşanırken, tamamen sağlığına kavuşamadığını ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kurum, Bowen ile İk Klim Görüşmesi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşerek iklim konularında işbirliğini değerlendirdi.
Gündem

“Konya’daki Obruk Tehlikesi Artıyor”

Konya'nın Karapınar ilçesinde, son on yılda 100 dekarlık alanda meydana gelen 8 obruğa rağmen hububat ekimi gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.