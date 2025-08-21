Miranda Lambert, Sütyen Tepkisiyle Gülerken

MİRANDANIN KOMİK SÜTYEN TEPKİSİ

Miranda Lambert, sahnede yaşanan eğlenceli bir olayla izleyenleri kahkahaya boğdu. 41 yaşındaki sanatçı, New Mexico’daki Lea County Fairgrounds’ta düzenlediği konser sırasında bir hayranı tarafından direkt kendisine atılan sütyenle karşılaştı. O an bir izleyici tarafından kaydedilip TikTok’ta paylaşıldı ve kısa sürede popüler hale geldi.

SÜTYEN OLAYI VE ESPRİLER

Sütyen, Miranda sahnede dururken düştü ve sanatçı onu hemen alıp izleyicilere gösterdi. “Bana uymuyor” diyerek esprili bir yanıt veren Miranda, sütyeni iki parmağıyla tutarak kalabalığa seslendi: “Bu sütyeni buraya kim attı? Tamam. Uzun zaman oldu ama teşekkürler. Bana uymuyor, bunu buraya asacağım.” Ardından sütyeni mikrofon standına astı ve konserine devam etti.

TAM ZAMANINDA BİR ŞARKI

Miranda, 2011 çıkışlı “Baggage Claim” isimli parçasını söylemeye hazırlanırken, bu olayın tam zamanında gerçekleştiğini esprili bir dille ifade etti: “Tam zamanında oldu, çünkü bu gece bu sütyen hanımlar için.” Şarkı sırasında izleyicilerine seslendi: “Kızlarım nerede bu gece?” Hayranlar, onun bu komik tepkisini büyük bir ilgiyle karşılayarak olumlu yorumlar yaptı. Bir hayran, “Harika tepki. Onu bu kadar rahat şekilde idare edişini çok seviyorum.” ifadelerini kullanırken, bir diğeri ise “Güzel kadın” şeklinde övgüler yağdırdı.