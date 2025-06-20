Miras Kavgasında Firari Yılmaz Yakalandı

Olayın Gelişimi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir “miras” sorunu yüzünden yaşanan kargaşada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile kuzenlerinin dayısı Serdar Yılmaz’ı (44) tabancayla vurarak öldüren firari sanık Mehmet Yılmaz (44), olaydan 3,5 yıl sonra Gürcistan’da yakalandı. Olay, 3 Ocak 2022’de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve kuzenler Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile dayıları Serdar Yılmaz da bu çatışmada yer aldı. Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla iki kardeşe ve Serdar Yılmaz’a ateş açtı. Olay sırasında M.A. isimli bir kişi yerden seken bir merminin isabetiyle yaralandı. Yılmaz kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti, dayıları Serdar Yılmaz ise hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkeme Süreci

Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez “Kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, M.A.’nın yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle “Silahtan sayılan cisim ile yaralama” suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile suç sonrası görüştüğü öne sürülen arkadaşı Mehmet Y. hakkında da “Suçluyu kayırma” suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’na yazarak kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunmuştu ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı talep edildi.

Avukata Yönelik Suçlamalar

Ölenlerin yakınlarından O.Y., savcılığa dilekçe vererek sanık Mehmet Yılmaz’ın avukatı Emre Ayan hakkında suç duyurusunda bulundu. O.Y., dilekçesinde Avukat Emre Ayan’ın cinayet sonrası firari Mehmet Yılmaz’ı bağ evinde sakladığını, onunla görüştüğünü ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiğini öne sürdü. Adalet Bakanlığı’nın soruşturma izni sonrasında, Yılmaz’ın avukatı Emre Ayan hakkında da “Suçluyu kayırma” suçundan dava açıldı. Yargılanan avukat Ayan, 11 Haziran’daki duruşmada beraat etti.

Yakalaması ve İade Süreci

Olaydan sonra kayıplara karışan ve kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Yılmaz ise 3,5 yıl sonra Gürcistan’da yakalandı. Yılmaz’ın iade işlemlerinin başladığı belirtildi.