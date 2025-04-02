Mirasçı ve Bağışla Arsa Alanlara Müjde!

DANISTAY VDDK KARARLARIYLA BELIRSIZLIKLER GIDERILDI

Danıştay VDDK’nın 02.10.2024 tarihli kararları, vergiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırdı. Alınan bu kararlar, mirasçılar ve bağış yoluyla arsa edinmeye çalışanlar için vergi riskini oldukça azaltıyor. Mevcut mevzuat çerçevesinde yeni bir yol haritası belirlenmiş durumda.

VERGILENDIRME SORUNLARI VE GAYRIMENKUL SATISLARI

Gayrimenkul satışlarında gelir vergisinin uygulanma yöntemleri iki ana kategoriye ayrılıyor. İlk olarak, değer artış kazancı üzerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesi, gayrimenkulün edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirilen satışlarda geçerli oluyor. İkinci olarak, 5 yıl sonrasında yapılan satışlarda ise bu kazançlar vergilendirilmeden değerlendirmeye alınıyor.