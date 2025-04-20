Mirasçının Aile Bağları Zedelendiğinde, Men Edilir

MİRASÇILIĞA GİDEN YOLDA AİLE HUKUKU TAMAMLAYICIDIR

Avukat Zeynep Sevim, “Miras bırakana ya da aile üyelerine karşı aile hukukundan meydana gelen görevlerin yerine getirmemesi mirastan men edilmeye sebep olabilir” diyor. Mirasçılıktan çıkarmanın istisnai bir düzenleme olduğunu belirten Sevim, “Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakan kişinin yani murisin, hazırlayacağı vasiyetname ile saklı paylı mirasçisini mirasından mahrum bırakması işlemidir” şeklinde açıklıyor. Ayrıca, mirasçıları mirastan çıkarma işleminin yalnızca saklı paylı mirasçılar açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

SAKLI PAY VE MİRASSIZ BIRAKMAK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sevim, “Saklı payı olmayan bir mirasçının mirastan men edilmesi gerekmez. Çünkü miras bırakan saklı payı bulunmayan mirasçıların miras payı üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilmektedir” diyor. Saklı pay, saklı pay sahibi mirasçıların miras bırakanın yaptığı tasarruflara karşı belirli oranlarda korunduğu bir durumdur. Miras bırakanın müdahale edemeyeceği bir miras hakkına sahip olanlara “saklı pay sahibi mirasçı” denilmektedir. Medeni Kanunda belirtilen saklı paylı mirasçılar arasında, miras bırakanın çocukları, evlatlıkları, torunları, anne-babası ve eşi yer almaktadır.

AİLE BAĞLARINI ZEDELEMEK MİRASÇILIĞI ETKİLER

Sevim, aile üyelerine karşı görevlerini yerine getirmeyen kişilerin de mirastan mahrum kalabileceğini belirtiyor. “Kanun koyucu yalnızca sınırlı hallerde saklı paylı mirasçıların mirasçılıktan çıkarılmasına izin vermiştir” diyor. Bu durum, “mirasçının miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ve aile hukukundan meydana gelen görevlerini yerine getirmemesi” gibi iki başlık altında toplanıyor. Mirasçının ağır bir suç işlemesi durumunda mirastan çıkarılması için yeterli bir neden mevcut oluyor.

HASTA AİLE ÜYELERİNE İLGİSİZLİK DE MİRASTAN MEN EDİYOR

Sevim, aile hukukundan meydana gelen sorumlulukların ihlalinin pek çok türü olduğunu vurguluyor. Bu durumlar arasında eşe karşı zina veya aileyle olan iletişimi kesmek gibi örnekler bulunuyor. 2019 tarihli Yargıtay kararının da bu konudaki kararların emsal oluşturduğunu belirtiyor; “Evini terk edip, ailesine sırt çeviren, hatta anne babası hastalandığında yanlarına gelmeyen evladın vasiyetname ile miras hakkından mahrum edilebileceğine dair karar, mirastan mahrum bırakma işleminin istisnai bir düzenleme olduğunu kanıtlıyor” diyor.

Sevim, “Aksi halde en ufak uyuşmazlıkta kişilerin eşlerini yahut alt mirasçılarını mirasından mahrum bırakabilmesi mümkün değildir” ifadelerini ekliyor.