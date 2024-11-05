“Miray’ın Ölümüne Neden Olan Öğretmen Tahliye Edildi”

ÖĞRETMENIN TAHLİYESİNE TEPKİ

Uyum haftası çerçevesinde okula giden yedi yaşındaki Miray Arslan’a okul bahçesinde kullandığı cip ile çarparak ölümüne sebep olan öğretmen Banu Kaya, mahkeme tarafından tahliye edildi. 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Kaya, kararı üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, suçun niteliğinin değişme ihtimali ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye kararı verdi. Ancak küçük Miray’ın ailesi, bu karara karşı tepki gösterdi.

AİLE ACILARINI PAYLAŞTI

Tahliye kararına karşı çıkan baba Yakup Arslan, yaşadıklarını şöyle ifade etti:

“Küçük kızım Miray Arslan, 2 Eylül 2024’te heyecanla Gazi İlkokulu’na başladı. Aile olarak sevinçle okula gönderdik, ancak çocuğumuzu geri cenazesiyle aldık. Miray’ın ölümüne neden olan öğretmenin tam kusurlu olduğu adli tıp raporuyla saptandı. Sanık hakkında Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, sanığın muhtemelen kastla eylemini gerçekleştirdiğine dair delilleri göz ardı ederek taksirle ölüme sebep olmaktan ceza verdi. Ayrıca, öğretmenin okul bahçesine kontrolsüz giriş yaptığı göz önünde bulundurulmadı.”

TÜM AİLENİN ÜZÜNTÜSÜ

Baba Yakup Arslan, duyduğu üzüntüyü sürdürdü:

“Okul bahçesinde kızımın ölümüne neden olan sanık yalnızca 2 ay cezaevinde kaldı. Bu karar, ailemizin acısını katlayarak artırıyor. Kızımızın ölümüne mi, yoksa sanığın sadece 2 ay cezaevinde yatmasına mı üzülmemiz gerektiğini bilemiyoruz. Bu durumu hiçbir şekilde kabul edemiyoruz. Küçük çocukları asli ve tam kusurla öldürenlerin sadece 2 ay hapis cezası almasını kabullenemeyiz. Devletimizden adalet bekliyoruz. Kızımızı 2 Eylül’de kaybettik, iddianame 10 gün içinde düzenlendi ve 4 duruşmaya katıldık; ancak taleplerimiz reddedildi. Bu konunun takipçisi olacağız.”

OLAYIN AYRINTILARI

Altınordu ilçesinde, Gazi İlk ve Ortaokulu’nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen üzücü olayda, uyum haftası dolayısıyla okula giden Miray Arslan’a, öğretmen Banu Kaya’nın kullandığı 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 modeli cip çarptı. Özel güvenlik önlemini dikkate almayan öğretmenin aracı, Miray’ı fark edemeyerek çarparak ağır yaraladı. Küçük Miray, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.