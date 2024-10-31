Miray’ın Ölümüne Neden Olan Öğretmene Cezası Verildi

DAVADA SON DURUM

Ordu’da gerçekleşen trajik olayda, ‘uyum haftası’ etkinlikleri çerçevesinde okuluna giden 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’a, kullandığı cip ile çarparak onun hayatını kaybetmesine neden olan beden eğitimi ve spor öğretmeni, 4. kez hakim karşısına çıktı.

CEZA AÇIKLANDI

Karar duruşmasında, öğretmene 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Bu gelişme, olayın ardından ailenin ve toplumun gözleri önünde adaletin sağlanıp sağlanmadığı konusunda tartışmaların sürmesine yol açıyor.