Mirzan Mahallesi Su Kesintisi Çözümü İstiyor

MİRAZAN MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN PROTESTO

Bingöl’de bir süredir su kesintisi yaşayan Mirzan Mahallesi sakinleri, sorunun çözümü için belediye binası önüne yürüyerek bir protesto gerçekleştirdi. Mirzan Mahallesi’nin bazı bölgelerinde yaklaşık 2 yıldır ara ara meydana gelen su kesintileri nedeniyle mahalle sakinleri, pankartlar eşliğinde Bingöl Belediyesi hizmet binasına yürüyüş yaptı. Toplanan grup, mahallelerindeki su sorununa çözüm talep etti.

Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Demir, toplanan grupla bir görüşme yaptı ve taleplerini dinledi. Daha sonra mahalle muhtarı ve bazı sakinlerle birlikte belediye binasında konuyla ilgili bir toplantı düzenlendi.

Bingöl Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, içme suyu temini için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Karlıova ilçesine bağlı Bahçe ve Kaynak köylerinden Bingöl’e içme suyu aktarımı sürüyor. Su debisi saniyede 300 litreden 585 litreye çıkarıldı. 13 kilometrelik isale hattının 8,5 kilometresi tamamlandı, kalan 4,5 kilometrede çalışmalar devam ediyor. Kurudere’de 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa ediliyor. Ayrıca 300 ve 500 milimetre çapındaki 5 kilometrelik bağlantı hattı tamamlandı. Yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarını en aza indirmek için sondaj çalışmalarımız da sürüyor. Bu çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanarak, geçici olarak hatlara destek sağlanacak” denildi.