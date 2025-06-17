Mirzan Mahallesi Su Kesintisi Protestosu

MİRSAN MAHALLESİ SAKİNLERİ PROTESTO DÜZENLEDİ

Bingöl’de su kesintileri yaşayan Mirzan Mahallesi halkı, belediye binası önüne giderek yaptıkları protesto ile sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Mirzan Mahallesi’ndeki bir kısım sakinler, yaklaşık 2 yıldır ara ara yaşanan su kesintileri nedeniyle Türkçe ve Zazaca yazılı pankartlarla Bingöl Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Protestoda bulunan grup, maruz kaldıkları su sorununa dikkat çekerek çözüm beklediklerini ifade etti. Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Demir, protestoya katılan vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Demir, ardından mahalle muhtarı ve bazı mahalle sakinleri ile birlikte belediye binasında konu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

SU SIKINTISINA KARŞI ÇÖZÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bingöl Belediyesi, içme suyu temin etmek amacıyla devam eden çalışmaları duyurdu. Yapılan açıklamada, “Karlıova ilçesine bağlı Bahçe ve Kaynak köylerinden Bingöl’e içme suyu aktarımı devam etmektedir. Su debisi saniyede 300 litreden 585 litreye çıkarıldı. 13 kilometrelik isale hattının 8,5 kilometresi tamamlandı, kalan 4,5 kilometrede çalışmalar sürüyor. Kurudere’de 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa ediliyor. Ayrıca 300 ve 500 milimetre çapındaki 5 kilometrelik bağlantı hattı tamamlandı. Yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarını en aza indirmek amacıyla sondaj çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, geçici olarak hatlara destek sağlanacak” ifadelerine yer verildi.