Haberler

Mirzan Mahallesi Su Kesintisi Protestosu

MİRSAN MAHALLESİ SAKİNLERİ PROTESTO DÜZENLEDİ

Bingöl’de su kesintileri yaşayan Mirzan Mahallesi halkı, belediye binası önüne giderek yaptıkları protesto ile sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Mirzan Mahallesi’ndeki bir kısım sakinler, yaklaşık 2 yıldır ara ara yaşanan su kesintileri nedeniyle Türkçe ve Zazaca yazılı pankartlarla Bingöl Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Protestoda bulunan grup, maruz kaldıkları su sorununa dikkat çekerek çözüm beklediklerini ifade etti. Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Demir, protestoya katılan vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Demir, ardından mahalle muhtarı ve bazı mahalle sakinleri ile birlikte belediye binasında konu hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

SU SIKINTISINA KARŞI ÇÖZÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bingöl Belediyesi, içme suyu temin etmek amacıyla devam eden çalışmaları duyurdu. Yapılan açıklamada, “Karlıova ilçesine bağlı Bahçe ve Kaynak köylerinden Bingöl’e içme suyu aktarımı devam etmektedir. Su debisi saniyede 300 litreden 585 litreye çıkarıldı. 13 kilometrelik isale hattının 8,5 kilometresi tamamlandı, kalan 4,5 kilometrede çalışmalar sürüyor. Kurudere’de 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa ediliyor. Ayrıca 300 ve 500 milimetre çapındaki 5 kilometrelik bağlantı hattı tamamlandı. Yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarını en aza indirmek amacıyla sondaj çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, geçici olarak hatlara destek sağlanacak” ifadelerine yer verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sıfır Atık Forumu, İş Dünyasını Buluşturuyor

Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2023'te kurularak, ekim ayında yapılacak Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyası temsilcilerini buluşturdu.
Haberler

Legolas, Elf Türüne Aittir

Güven Bana programında, Legolas karakterinin bir elf olduğu sorusu merak ediliyor. Bu hayalî canlı türü, serilerde önemli bir yer tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.