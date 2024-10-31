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Mirzoyan: Azerbaycan ve Ermenistan Barış Anlaşması Bekliyor

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BARİŞ ANLAŞMASI BEKLENTİLERİ

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın yakında bir barış anlaşmasına ulaşma ihtimalini ifade ediyor. Mirzoyan, parlamentoda düzenlediği konuşmada, iki ülke arasındaki barış sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. “İhtiyatlı bir iyimserlikle, yakın gelecekte kalan bir ya da iki nokta üzerinde anlaşabileceğimize ve tam mutabakata varılmış bir barış antlaşmasına sahip olabileceğimize inanıyorum” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

SINIR BELİRLEME ÇALIŞMALARI

Ayrıca, Mirzoyan, Bakü ve Erivan yönetimlerinin sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarına ilişkin yönetmeliklerde yakında bir gelişme görüleceğini belirtti. Bu durumun, barış sürecinin ilerlemesi açısından önemli olduğunu vurguladı. “Karşılıklı olarak sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarına ilişkin yönetmeliklerin onaylandığını bildirecekler” diyerek sürecin devam edeceğini ekledi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ

Mirzoyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda aktif görüşmelerin sürdüğünü de ifade etti. “Türkiye’nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bu süreçle bağlantısı olduğu bir sır değil” diyerek, bu bağlamda ilişkilerin önkoşulsuz olarak çözülme ihtimaline dair umutlarını aktardı. “İlişkileri önkoşulsuz olarak çözmenin mümkün olacağını umuyoruz” sözleriyle iki ülke arasındaki diyalogun önemine dikkat çekti.

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