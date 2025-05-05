Misafir Kirazları Yetişmeye Başladı

MİSAFİR KİRAZLARINDA HASAT DÖNEMİ

Erzurum’un Oltu ilçesinin Ayvalı Mahallesinde “Misafir Kirazları” olarak bilinen kirazlar olgunlaşmaya başladı. Yöre halkı tarafından “turfanda” olarak adlandırılan bu kirazlar, ilk hasat döneminde misafirlere sunulması nedeniyle bu ismi alıyor. Geniş bir coğrafyaya ve farklı iklim koşullarına sahip olan Erzurum’un yüksek kesimlerinde karın bulunmasına rağmen, 830 rakımlı Ayvalı Mahallesi’nde meyveler yetişti.

KİRAZ HASADINA DAVET

Oltu Ayvalı Mahallesi’nden Harun Polat, “Bugün bahçemizdeki kirazlarımız yetişmeye başladı. Bütün misafirlerimizi bahçemize bekliyoruz. Bahçemizde ilk yetişen kirazlarımızı misafirlerimize ikram ediyoruz. 20 gün sonra yetişecek olan kirazlarımızı ise ekonomimize destek olsun diye satıyoruz. Herkesi beklerim. Herkes buyursun gelsin” diye belirtiyor. Bahçeyi ziyaret eden Hakan Yeşilyurt ise, “Oltu Ayvalı Mahallesinde Harun Polat beyin bahçesine geldik. Bahçesinde yetişen ilk kirazlara misafir kirazı ismini vermiş. Gelip geçenlere ikram ediyor, bizde kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.