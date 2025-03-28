Misafirlikte Yangın Sonrası Kalp Krizi Ölümü

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde bulunan tek katlı ahşap evde, sobayı ateşlendirmek için dökülen yanıcı maddenin alevlenmesiyle yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan ancak başarılı olamayan evdeki kişiler dışarıya çıktı.

FENALAŞMA DURUMU

Bu esnada Serdar Ç. aniden fenalaştı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi ve adrese itfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

EVDE HASAR VE KAYIP

Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı; ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası, misafirlikte bulunan Serdar Ç.’nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangını söndürmeye çalışırken yaralanan 2 kişi ise Çay Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu oldu.