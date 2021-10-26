Mişel Avn: İç savaşa dönüş yok

Kaosa sürüklenen Lübnan’ın Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkenin kısa süre içinde eski günlerine döneceğini söyledi.

Beyrut Limanı’ndaki patlamayla ilgili soruşturmaya da değinen Avn, “Bu alanda adli mercilerin serbest bırakılması ve siyasilerin müdahalelerine izin verilmemesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan’da 1975-1990 yıllarındaki iç savaşta 150 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce kişi yaralanmıştı.

Beyrut’ta 14 Ekim’de yaşanan olaylar

Lübnan’da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı’nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar’ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim’de Beyrut Adalet Sarayı’na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.