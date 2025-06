Mısır’a 20 Ay Sonra Gitti

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması amacıyla düzenlenen Küresel Refah Yürüyüşü’ne katılmak için 20 ay aradan sonra Mısır’a geri döndü. Gazze’ye yönelen bu yolculuğunda, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen binlerce gönüllü ile birlikte, küresel vicdanı harekete geçirmek için özveriyle çalışmalar yaptı. Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve March To Gaza Türkiye Temsilcisi Dr. Hüseyin Durmaz ile bir araya gelen Ün, “Küresel yürüyüş engellense de verilen emek her türlü takdiri hak ediyor. Filistin’in yanında olmak, Filistin için bedel ödemekle olur ve Filistin için ödenen her bedel kutsaldır. Siyonist İsrail’in kural tanımazlığının karşısında Mısır’ın yanımızda olduğunu vurguluyoruz. Gazze’deki utanç ablukasını sona erdirmek hedefiyle Küresel Gazze Yürüyüşü’nün bir parçasıyız. Türkiye’den ve dünyadan on binlerce insanla Gazze’ye destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş sırasında yaşadıkları zorluklara değinen Ün, “Kahire’den yolculuğumuza başladıktan sonra yaklaşık 100 kilometre ileride İsmailiye’deki birinci kontrol noktasından nasibi olanlar geçebildi. Hala birçok insan burada beklemekte. Şu an ikinci kontrol noktasına doğru yöneliyoruz. Burada binlerce araç geçiş yapmak için bekliyor. İnşallah dua ve desteklerinizle bu kontrol noktasını aşarak, ilk önce İsmailiye’ye ardından El Ariş’e ulaşacağız. İkinci kontrol noktasında da ciddi denetimler mevcut, geçemeyen birçok kişi mevcut. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler, ikinci kontrol noktasında büyük bir kalabalık oluşturuyor. Gönüllüler 5 ila 7 saat bekleyerek, pasaportlarını alabiliyorlar. Bekleme süremizin ne kadar süreceğini bilmiyorum, ama yol boyunca daha başka kontroller olacak. Tüm kamuoyundan Gazze için destek bekliyoruz” dedi.

İNSANİ YARDIM UĞRUNA GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

Sema Silkin Ün’ün Gazze’ye yapmış olduğu bu ziyaretin önemi, on binlerce gönüllü ile yapılan insani yardımların ulaştırılması çabasında yatıyor. Ün’ün açıklamaları, Gazze’deki zorlu koşullara rağmen, destek için gösterilen azmi ve kararlılığı ortaya koyuyor. Mısır’da gerçekleşen bu organizasyon, Filistin’e yönelik uluslararası dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

GEÇİŞ NOKTALARINDAKİ ZORLUKLAR

Denizli Milletvekili, yolculuk boyunca çeşitli kontrol noktalarında karşılaşılan engelleri aktardı. İsmailiye’de başlayan yoğun bekleyişin ardından, ilerlemeye çalışmanın zorlukları dile getirildi. Yolculuğun bir parçası olarak, gönüllülerin dayanışma ruhuyla hareket ettikleri ifade edildi. Gazze için beklenen destek, bu insani çabanın daha da güçlenmesine olanak tanıyacak.