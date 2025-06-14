Mısır’a Ulaşan Aktivistler Alıkonuldu

GAZZE’YE YÜRÜYEN AKTİVİSTLER MİSIR’DA ALIKONULDU

İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze’ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu’na dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden Mısır’a gelen 40 aktivist, güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu. Bu konvoya katılmak için Mısır’a giden HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İsmailiye kentinde güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sonucu çıkan arbede sırasında Dinç ve bazı arkadaşları yaralandı. Dinç’in başından yaralandığı ve kanlar içerisinde kaldığı gözlemlendi. Yaşanan gelişmelere dair HÜDA PAR’lı Faruk Dinç, bir yayında Melis Yaşar’a açıklamalar yaptı.

REFAH SINIR KAPISI İÇİN YÜRÜYÜŞ

Dinç, “Dünya ülkelerinden, 50’den fazla insan Mısır’a akın etti ve buradaki amaç Refah Sınır Kapısı’nın açılması, Gazze’deki soykırımın sona ermesi ve Siyonistlerin zulmünün sona erdirilmesi üzerine bir yürüyüştü” ifadelerini kullandı. Mısırlı aktivistlerle birlikte, gece gündüz çadır kurarak Refah Sınır Kapısı’na yürümeyi planladıklarını belirtti. Ancak İsmailiye’ye varmadan kontrollerde alıkonulduklarını ve pasaportlarının toplandığını aktardı. Dinç, amaçlarının Mısır’a yönelik olmadığını, sadece Gazze’yi ve oradaki durumu düzeltmek istediklerini vurguladı.

MISIR HALKIYLA BİR PROBLEM YOK

Dinç, “Yürüyüşümüz kesinlikle Mısır’la alakalı değil. Burada yaşananlar Mısır halkı ile ilgili değil, asıl hedef Gazze ve oradaki soykırımı bitirmek” dedi. Yürüyüş sırasında bazı arkadaşlarının gözaltına alındığını ve darbedildiklerini söyleyerek, kendisinin de cisimlerin fırlatıldığını ve yaralandığını ifade etti. Mısır hükümetine çağrıda bulunan Dinç, bu yürüyüşün Mısır ile alakası olmadığını, sadece Gazze’nin sınırında olması nedeniyle burada yapıldığını belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Dinç ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Siyonist işgalci İsrail, maalesef diplomasiden anlamıyor. Hiçbir hukuk, ilke ve ahlak tanımıyor” şeklinde konuştu. Dinç, bu tür saldırıların durdurulabilmesi için İsrail’e karşı kullanılacak bir gücün şart olduğunu savundu. Tüm uluslararası hukuku ihlal eden İsrail’in, askeri müdahalelerle durdurulması gerektiğini vurguladı. Dinç, “Bugün Gazze’ye yönelen tehditler aslında Türkiye’ye de uzanmakta” ifadesini kullanarak, Siyonist işgalin kapsamını geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ekledi.