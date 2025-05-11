Mısır Bakanı Abdulati, BMGK Reformunu Destekliyor

BMGK REFORMU İHTİYACI

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) mutlaka reforme edilmesi gerektiğini dile getirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Kahire’de Kuveyt’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve BMGK Reformu Hükümetlerarası Müzakere Komisyonu Başkanı Tarık el-Benai ile bir araya geldi. Abdulati, BMGK’da Sirte Deklarasyonu ve Ezulwini Mutabakatı temelinde reform yapılmasının şart olduğunu belirtti ve Mısır’ın bu konudaki tutumunun Arap ve Afrika ülkelerinin görüşleriyle uyumlu olduğunun altını çizdi.

Bakan Abdulati, BMGK’da reform konusundaki müzakerelerde Afrika ülkelerinin rolünün güçlendirilmesi ve desteklenmesi için Sierra Leone’nın başkanlığındaki komitenin önemine dikkat çekti. 2005 yılında Esvatini’de gerçekleştirilen Ezulwini Mutabakatı ile Afrika ülkeleri, BMGK’da en az bir daimi temsilciliğe sahip olma talebini iletmişti. Veto hakkına sahip beş ülkenin istekleri doğrultusunda maruz kaldıkları müdahaleler ve ambargolar nedeniyle Afrika ülkeleri, uzun süredir kendi meseleleri için üretilen çözümlerin bir parçası olma talebinde bulunuyor.

AFRİKA GRUBU’NUN ROLÜ

Birleşmiş Milletler bünyesindeki en büyük bölgesel grubu oluşturan Afrika Grubu, 54 ülkeyi kapsıyor ve tüm BM üyelerinin yaklaşık yüzde 28’ini teşkil ediyor. Bu nedenle, Mısır, Afrika ülkelerinin uluslararası platformda daha görünür olmasının gerekliliğini savunuyor ve reform sürecinin hızlandırılmasını bekliyor.