Mısır Bakanı Yunan Mevkidaşıyla Görüştü

MISIR VE YUNANİSTAN ARASINDA İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Mısır’daki ilişkileri değerlendirdi ve Sina Yarımadası’ndaki St. Catherine Manastırı’nın dini önemini koruma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, iki bakan Kahire’de bir araya gelip “iki dost ülke arasında öne çıkan ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını” ele aldı.

Abdulati, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirtti ve Yunanistan ile Mısır arasındaki tarihi bağların yanı sıra siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere de vurgu yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesini istediğini ifade etti.

Abdulati, Yunan mevkidaşına Mısır’daki bir mahkemenin, 28 Mayıs’ta Güney Sina Vilayeti’ndeki St. Catherine Manastırı çevresindeki arazilerle ilgili aldığı kararı aktardı. Mahkeme, “manastır mensuplarının, bulundukları bölgedeki dini arkeolojik alanlardan yararlanma hakkına sahip olduğuna ve bu alanların kamu malı statüsünde devletin mülkiyetinde olduğuna” karar vermişti.

Bakan, “St. Catherine Manastırı’na, arkeolojik alanlarına, manevi değerine ve dini konumuna zarar verilmemesi gerektiğinin” altını çizdi. Mahkemenin kararı, manastırın manevi değerinin ve dini statüsünün korunduğunu ortaya koyuyor. Abdulati, manastırın rahiplerinin bu dönemde bölgedeki dini ve arkeolojik alanlardan yararlanmaya devam edeceğini aktardı. Ayrıca, manastır hakkında medyada çıkan haberlerin çarpıtıldığını dile getirerek, mahkeme kararının mülkiyet haklarını koruduğunu belirtti.

Abdulati, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 7 Mayıs’ta Atina’daki ziyaretine de değinerek, “St. Catherine Manastırı’nın dini statüsünün korunması konusunda kararlı olduklarını” ifade etti. Sisi, Yunanistan’da, iki ülke arasında düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı ve Mısır ile Yunanistan arasında “Stratejik İşbirliği Ortak Bildirgesine” de imza atmıştı.

St. Catherine Manastırı, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina Dağı’nın eteklerinde, milattan önce 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Hazreti Musa’nın “On Emiri” aldığı yer olduğu düşünülen bu manastır, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almakta ve dünyanın en eski manastırlarından biri olarak kabul edilmektedir.