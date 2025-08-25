Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE’yi karşıladı

TOPLANTININ DETAYLARI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. BAE resmi ajansı WAM’ın aktardığına göre, Bin Zayid, Mısır’a “kardeşlik ziyareti” amacıyla geldi. Bin Zayid, El-Alameyn Havalimanı’nda Sisi tarafından karşılandı.

ZİYARETİN ÖNEMİ

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bin Zayid’in “ikinci vatanı Mısır’a geldiği” belirtilerek, ziyaretinin birkaç gün süreceği bilgisi verildi. Bu görüşme, Mısır ve BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.