Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BAE’yi karşıladı

TOPLANTININ DETAYLARI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. BAE resmi ajansı WAM’ın aktardığına göre, Bin Zayid, Mısır’a “kardeşlik ziyareti” amacıyla geldi. Bin Zayid, El-Alameyn Havalimanı’nda Sisi tarafından karşılandı.

ZİYARETİN ÖNEMİ

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bin Zayid’in “ikinci vatanı Mısır’a geldiği” belirtilerek, ziyaretinin birkaç gün süreceği bilgisi verildi. Bu görüşme, Mısır ve BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ufuk A., Hatice C.’yi bıçakladı

Manisa'dan Kayseri'ye gelen Ufuk A., boşanmış olduğu eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaralayarak bir hastaneye sevk edilmesine neden oldu. Olay Kocasinan'da yaşandı.
S.Ö., Ailesiyle Kavga Etti, Endişe Yarattı

Eskişehir'de bir adam, ailesiyle kavga ettikten sonra kendini bir odaya kapattı. Özel harekat polislerinin müdahalesiyle çıkarılan şahıs, ambulanstayken annesine seslendi.

